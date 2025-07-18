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Общество

Псковская Росгвардия приглашает на службу в подразделения вневедомственной охраны

Управление Росгвардии по Псковской области приглашает жителей региона на службу в подразделения вневедомственной охраны, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Вакансии имеются в отделах вневедомственной охраны Росгвардии в Новоржеве, Пушкинских Горах, Дедовичах, Дно, Порхове, Острове, Гдове, Великих Луках и Пскове.

«Удобный график работы, бесплатное медицинское обслуживание, ежегодный оплачиваемый отпуск, возможность бесплатного получения высшего образования, компенсация за наём жилого помещения, денежное довольствие за первый год от 420 тысяч рублей», – отметили в пресс-службе.

Подробную информацию можно узнать по телефонам (8 8112) 33-11-02 (добавочный *202# или *203#).

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