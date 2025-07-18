Два пожара произошло в Псковской области за сутки

12:15, 18 июля 2025, ПАИ

Два пожара произошло в Псковской области 17 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Так, нежилой дом горел на улице 8 Марта в Опочке. Возможной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Для ликвидации пожара привлекались шесть специалистов и две единицы техники.

Также автомобиль Nissan X-Trail 2007 года горел на улице Майора Доставалова в Пскове. Возгорание удалось ликвидировать очевидцам до прибытия пожарной охраны. Предположительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки в салоне машины.