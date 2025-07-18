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Общество

Советами по уходу за волосами летом поделилась трихолог

Ультрафиолетовые лучи крайне вредны для волос в летний период. Специалист по косметологии и трихологии Ольга Савиных поделилась советами по уходу за волосами летом в интервью «Радио 1».

Головной убор может помочь в борьбе с негативным воздействием солнца, отметила специалист. «Важно защищать кожу головы, поскольку пренебрежение этим правилом может привести к неприятным последствиям, которые повлияют на рост и выпадение волос», – предупредила Ольга Савиных.

Трихолог также подчеркнула, что летом необходимо использовать защитные спреи, а также восстанавливающие бальзамы и маски.

«Важно, чтобы в состав этих средств входили гидролизованный протеин, липиды или церамиды. Эти компоненты способствуют восстановлению структуры волос, делая их блестящими, послушными, гладкими и здоровыми», – отметила трихолог.

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