Склоняли к предательству Родины: 98-летний ветеран Великой Отечественной войны переехал из Латвии в Псков

12:42, 19 июля 2025, ПАИ

Историю 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Москальёнова, которого пытались заставить подписать «анкету лояльности», осуждающую Россию, рассказали на Первом канале. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Мы знаем много непростых историй переселения в Россию. Но 98-летний ветеран Великой Отечественной войны к нам приехал впервые. Василий Максимович Москальёнов в почтенном возрасте столкнулся с великой подлостью. Люди, чьё будущее он когда-то спасал, пытались заставить его предать соотечественников», - рассказал глава региона.

19 июля у ветерана заканчивается вид на жительство в Латвии. Власти страны посчитали пожилого человека представляющим угрозу для общества и предложили подписать «анкету лояльности», осуждающую его Родину. «Василий Максимович не поступился принципами, порвал бумагу и начал готовиться к переезду в Россию», - подчеркнул губернатор.

По его словам, ветерану обеспечат все меры поддержки, и прежде всего – жилищный сертификат.

Также Михаил Ведерников по поручению нашего президента передаст Василию Москальёнову медаль в честь 80-летия Великой Победы.

Отметим, что на территории Псковской области с 2010 года реализуется государственная программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в регион переехали более 12 тысяч человек из 24 стран.