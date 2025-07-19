Пьяного водителя ВАЗа задержали в Пскове

13:05, 19 июля 2025, ПАИ

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержали в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России по Псковской области.

Ночью 18 июля у дома по улице Народной инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль ВАЗ. Выяснилось, что этим автомобилем управлял 48-летний пскович, находившийся в нетрезвом состоянии.

Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.