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О ходе Псковско-Островской операции рассказал Михаил Ведерников

О ходе Псковско-Островской операции в годы Великой Отечественной войны рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом выпуске «Родина Знамени Победы». Видео глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

Во время операции с марта по июль 1944 года в Островском районе погибли около 30 тысяч советских солдат и офицеров. Один из эпизодов – бои у деревни Баёво. Установить имена пяти павших героев и передать эту память будущим поколениям удалось благодаря поисковой работе, отметил глава региона.

Он также напомнил, что в воскресенье в 11:00 под Островом у деревни Холматка состоится военно-исторический фестиваль «Островский рубеж», посвящённый героическим событиям Великой Отечественной войны, в том числе – обороне и прорыву линии «Пантера».

«Островский рубеж» – хороший повод снова поговорить о находках поисковиков, причём как относительно давних, так и новых. Даже спустя 80 лет со Дня Победы поисковики продолжают возвращать из небытия имена героев, которые отдали свои жизни во имя нашего будущего», – подчеркнул Михаил Ведерников.

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