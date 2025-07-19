Паспорт туриста «Серебряного ожерелья России» можно получить в Псковской области

21:52, 19 июля 2025, ПАИ

Паспорт туриста межрегионального проекта «Серебряного ожерелья России» можно получить в Туристском информационном центре Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Теперь путешественники могут получить этот специальный туристский документ, который помогает собирать отметки о посещении 11 регионов Северо-Запада России.

В паспорте содержится информация о главных достопримечательностях регионов-участников, об объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО, список рекомендуемых мест и туристской инфраструктуры. Для сбора печатей туристу достаточно посетить туристско-информационные центры регионов.

Получить паспорт можно в Туристском информационном центре Псковской области (Псков, площадь Ленина, 3).

Напомним, «Серебряное ожерелье России» – это межрегиональный историко-культурный и туристический проект, охватывающий культурные и природные объекты 11 субъектов Северо-Западного федерального округа.