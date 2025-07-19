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Общество

В Пскове пройдёт акция «Зарядка со стражем порядка»

Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка», посвящённая Всероссийскому дню физкультурника, пройдёт на спортивной площадке в парке 300-летия Прокуратуры (улица Никольская) в Пскове 26 июля в 10:00. Об этом ПАИ сообщили в Псковском педагогическом комплексе.

Фото: ПАИ

Участники смогут не только принять участие в разминке под руководством сотрудников МВД России, но и стать обладателями эксклюзивного мерча от «Движения первых». Инициаторами события выступили «Движение первых» и МВД России.

Зарегистрироваться для участия можно по ссылке в группе Псковского педагогического комплекса соцсети «ВКонтакте».

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