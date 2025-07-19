В Пскове пройдёт акция «Зарядка со стражем порядка»

23:35, 19 июля 2025, ПАИ

Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка», посвящённая Всероссийскому дню физкультурника, пройдёт на спортивной площадке в парке 300-летия Прокуратуры (улица Никольская) в Пскове 26 июля в 10:00. Об этом ПАИ сообщили в Псковском педагогическом комплексе.

Участники смогут не только принять участие в разминке под руководством сотрудников МВД России, но и стать обладателями эксклюзивного мерча от «Движения первых». Инициаторами события выступили «Движение первых» и МВД России.

Зарегистрироваться для участия можно по ссылке в группе Псковского педагогического комплекса соцсети «ВКонтакте».