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Псковские криминалисты отмечают профессиональный праздник

Сотрудники отдела криминалистики Следственного управления СК России по Псковской области отмечают профессиональный праздник – День криминалистической службы, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

История службы началась 19 октября 1954 года, когда Генеральный прокурор СССР утвердил инструкцию «О прокуроре-криминалисте». В 2007–2011 годах, в ходе реформы следственных органов и создания Следственного комитета России, прокуроры-криминалисты стали следователями-криминалистами. При этом основные задачи службы сохранились.

Сегодня криминалисты оказывают практическую помощь следователям: участвуют в сборе и фиксации доказательств, помогают расследовать преступления прошлых лет и применяют новые следственные методики. Отдельное направление работы – процессуальные проверки по фактам смерти людей и их безвестного исчезновения, а также расследование тяжких и особо тяжких преступлений против личности.

Отдел криминалистики регионального следственного управления возглавляет Д. В. Першин. Вместе с ним работают следователи-криминалисты И. Ю. Егоров, Д. В. Андреев, А. П. Семёнов, А. В. Башмаков и С. Е. Фёдоров. В команде также служат специалист-полиграфолог В. В. Васильев и специалист-психолог Л. С. Котелевская.

Помимо участия в расследованиях, сотрудники отдела занимаются подготовкой молодых следователей: проводят обучение, помогают осваивать практические навыки и дают методические рекомендации по ведению уголовных дел.

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