Дожди и до +28 градусов прогнозируют в Псковской области 22 июля

13:25, 21 июля 2025, ПАИ

Переменную облачность прогнозируют в Псковской области 22 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Ночью местами, а днём в большинстве районов – кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +13 до +18 градусов, днём – от +23 до +28. Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что на этой неделе на Северо-Западе погодой будет управлять солнечный антициклон и только в отдельных районах, преимущественно в первые дни рабочей недели, местами могут появиться очаги грозовых туч.