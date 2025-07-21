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Общество

Дожди и до +28 градусов прогнозируют в Псковской области 22 июля

Переменную облачность прогнозируют в Псковской области 22 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Ночью местами, а днём в большинстве районов – кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +13 до +18 градусов, днём – от +23 до +28. Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что на этой неделе на Северо-Западе погодой будет управлять солнечный антициклон и только в отдельных районах, преимущественно в первые дни рабочей недели, местами могут появиться очаги грозовых туч.

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