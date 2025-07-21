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Общество

Псковским охотникам разрешили добыть 160 благородных оленей и 15 рысей

Лимиты и квоты на добычу охотничьих ресурсов утвердили в Псковской области. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Ведерников.

Фото: ПАИ

Всего псковские охотники смогут добыть 2179 лосей, 1827 европейских косуль, 160 благородных оленей, 453 бурых медведя, 284 барсука, 49 выдр, а также 15 рысей.

Лимиты и квоты на добычу охотничьих ресурсов будут действовать с 1 августа текущего года до 1 августа 2026 года.

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