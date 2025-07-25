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Началось голосование за лучших молодых футболистов Северо-Запада

Объединение федераций футбола (ОФФ) «Северо-Запад» объявило о начале голосования за лучшего молодого футболиста Северо-Западного федерального округа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.

Фото: пресс-служба ФК «Псков»

Сильнейших игроков первой половины сезона определяют тренеры, капитаны команд, болельщики и организаторы. Лауреатов выберут среди футболистов до 17 и до 16 лет.

После завершения половины сезона клубы номинировали по одному игроку из своих команд 2009 и 2010 годов рождения. Обладателей наград определят голосованием тренеров и капитанов команд, участвовавших в соревнованиях, болельщиков и оргкомитета. Каждая голосующая сторона присуждает футболисту один балл.

Среди футболистов до 17 лет Псковскую область представляют нападающий клуба «Псков» Кирилл Емельянов, на счету которого два гола в десяти играх, а также игрок великолукского «Экспресса» Владислав Вилков, который забил три мяча в первой половине сезона.

Среди спортсменов до 16 лет на роль лучшего игрока претендуют вратарь «Пскова» Владислав Баринов, а также Даниил Козлов из великолукского «Экспресса».

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