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Псковичка примет участие в первенстве России по лёгкой атлетике

Псковская спортсменка Елизавета Николаева примет участие в первенстве России по лёгкой атлетике среди юниорок до 23 лет, которое проходит в Чебоксарах с 25 по 27 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер легкоатлетки Родион Крылов.

Фото: ВФЛА

Елизавета Николаева будет участвовать в финальном забеге на дистанции 3 000 метров с препятствиями, который стартует завтра, 26 июля, в 18:10.

В нынешнем сезоне псковичка приняла участие в международных соревнованиях «Мемориал братьев Знаменских» и установила там личный рекорд, показав результат 10 минут 27 секунд. В прошлом году она стала бронзовым призёром первенства страны в этом же возрасте.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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