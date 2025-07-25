Псковичка примет участие в первенстве России по лёгкой атлетике

11:07, 25 июля 2025, ПАИ

Псковская спортсменка Елизавета Николаева примет участие в первенстве России по лёгкой атлетике среди юниорок до 23 лет, которое проходит в Чебоксарах с 25 по 27 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер легкоатлетки Родион Крылов.

Елизавета Николаева будет участвовать в финальном забеге на дистанции 3 000 метров с препятствиями, который стартует завтра, 26 июля, в 18:10.

В нынешнем сезоне псковичка приняла участие в международных соревнованиях «Мемориал братьев Знаменских» и установила там личный рекорд, показав результат 10 минут 27 секунд. В прошлом году она стала бронзовым призёром первенства страны в этом же возрасте.

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