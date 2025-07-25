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Общество

Микрорайон в Невеле и восемь деревень остались без электричества из-за аварии

Микрорайон За линия в Невеле и восемь деревень остались без электричества из-за аварии, сообщил глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в своём Telegram-канале.

Фото: ПАИ

«В связи с аварией на линии 10 кВт без электроэнергии остался микрорайон За линия в городе, частично деревня Борки и семь деревень округа», – рассказал Олег Майоров.

В настоящее время Невельский РЭС проводит работы по поиску повреждения и восстановлению электроснабжения, подчеркнул он.

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