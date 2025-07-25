Микрорайон в Невеле и восемь деревень остались без электричества из-за аварии
Микрорайон За линия в Невеле и восемь деревень остались без электричества из-за аварии, сообщил глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в своём Telegram-канале.
«В связи с аварией на линии 10 кВт без электроэнергии остался микрорайон За линия в городе, частично деревня Борки и семь деревень округа», – рассказал Олег Майоров.
В настоящее время Невельский РЭС проводит работы по поиску повреждения и восстановлению электроснабжения, подчеркнул он.
Археологи называли её мамой: Марина Кулакова выразила соболезнования близким Инги Лабутиной