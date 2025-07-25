Обновление оборудования на заводе «Титан-Полимер» увеличило скорость контроля качества выпускаемой продукции

12:57, 25 июля 2025, ПАИ

Благодаря повышению уровня компетенций специалистов и внедрению нового оборудования в первом полугодии 2025 года лаборатория завода «Титан-Полимер» на 20 % увеличила количество проводимых лабораторных исследований по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе завода «Титан-Полимер».

Это стало возможным благодаря установке сушильного шкафа и тестера трения. Новое оборудование позволило существенно повысить производительность труда и гибкость работы лаборатории. В результате каждый этап контроля качества стал быстрее, что особенно важно для обеспечения стабильности производства и высокого уровня продукции предприятия, заметили в пресс-службе.

«Основной критерий оценки качества работы лаборатории – эффективность и скорость работы. Вместе с тем важно, чтобы каждый этап производственного процесса проходил тщательную проверку. Мы должны быть уверены в том, что каждый рулон плёнки, который производится на нашем заводе, соответствует самым высоким стандартам. Поэтому наши лаборанты с применением новейшего оборудования осуществляют объективный контроль качества готовой продукции и полуфабрикатов, сырья, БОПЭТ-плёнки на каждом этапе производства для того, чтобы заказчики и потребители неизменно получали высококачественную продукцию. В наших ближайших планах – продолжать наращивать объём испытаний и внедрять ещё более строгие методы контроля качества выпускаемой продукции», – отметила директор по качеству завода «Титан-Полимер» Наталья Абрамова.

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