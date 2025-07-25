Женщина пострадала после столкновения двух автомобилей в Плюсском районе
Автомобили Mitsubishi и Geely столкнулись на санкт-петербургском направлении у деревни Заполье Плюсского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Автомобили двигались в одном направлении, когда произошло столкновение. В Mitsubishi пострадала 58-летняя пассажирка, её госпитализировали. Водитель Geely отказалась от медицинской помощи.
На месте работают скорая, пожарные и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>