Женщина пострадала после столкновения двух автомобилей в Плюсском районе

13:22, 25 июля 2025, ПАИ

Автомобили Mitsubishi и Geely столкнулись на санкт-петербургском направлении у деревни Заполье Плюсского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Автомобили двигались в одном направлении, когда произошло столкновение. В Mitsubishi пострадала 58-летняя пассажирка, её госпитализировали. Водитель Geely отказалась от медицинской помощи.

На месте работают скорая, пожарные и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.