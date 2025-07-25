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Общество

Улицу Гражданскую частично перекроют в Пскове с 28 июля

Часть улицы Гражданской в Пскове временно перекроют, сообщили ПАИ в администрации города.

Фото: ПАИ

С 28 июля по 1 августа с 9:00 до 17:00 будет закрыта одна полоса движения в районе домов № 7 и 9. Ограничения вводятся для проведения дорожных работ.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

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