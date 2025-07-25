Улицу Гражданскую частично перекроют в Пскове с 28 июля
Часть улицы Гражданской в Пскове временно перекроют, сообщили ПАИ в администрации города.
С 28 июля по 1 августа с 9:00 до 17:00 будет закрыта одна полоса движения в районе домов № 7 и 9. Ограничения вводятся для проведения дорожных работ.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
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25 июля 2025
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