Насколько актуальна проблема постковидного синдрома, рассказал врач-психиатр

17:38, 25 июля 2025, ПАИ

Насколько актуальна проблема постковидного синдрома сегодня, рассказал врач-психиатр, заведующий женским общепсихиатрическим отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Алексей Солодов в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 25 июля.

«Сейчас всё ещё есть постковидный синдром, но, как правило, он ещё выясняется поздно, что человек вообще болел ковидом. В нашей практике – ты уже массу обследований провёл, установил, что есть заболевание, а от чего оно возникло, достаточно сложно сказать. Мы, как правило, в психиатрии видим конечный результат заболеваний», – объяснил он.

Гость студии подчеркнул, что без правильно собранного анамнеза трудно сказать, постковидный синдром это был или нет.

«Конечно, он проявляется усиленной утомляемостью. Тяжело становится справляться с повседневными делами, и если раньше человек физическую нагрузку переносил хорошо, то начинает хуже переносить: одышка», – уточнил врач.

Кроме того, могут быть метаболические нарушения, отёки, нестабильное давление.

«Постковидный синдром даже спустя шесть месяцев после перенесённого ковида может проявляться. Сейчас до сих пор, по статистике, постковидный синдром остаётся где-то у шести из ста человек», – заметил Алексей Солодов.