Сотни гостей посетили фестиваль «Псков молодой»

23:22, 25 июля 2025, ПАИ

Молодёжный фестиваль «Псков молодой» состоялся на городском пляже Пскова в пятницу, 25 июля. Мероприятия приурочены к празднованию 81-летия освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков и 1122-летия со дня первого упоминания города в летописи. Какие площадки работали на фестивале, рассказал корреспондент телеканала «Первый Псковский».



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов













































































Одна из площадок мероприятия – «Зона отдыха». Тут и настольные игры, и видеоигры от Федерации фиджитал-спорта Псковской области. «Здесь у нас есть зона, куда ребята приходят, могут просто посидеть, поиграть в футбол, могут просто потанцевать, могут побегать, пострелять. Всё это безопасно, всё это весело, интересно, развлекательно. И самое главное – ребята не только сидят и играют, но ещё и двигаются, совмещая спорт реальный и спорт виртуальный», – рассказали организаторы.

Ещё одна площадка – «Арт-зона». Её посетителей ждали мастер-классы по росписи футболок с помощью трафаретов, росписи шоперов, по изготовлению магнитов, по кастомизации одежды, мастер-класс по витражу. «Ребёнок занимается – развивается мелкая моторика, воображение. Плюс это классная атмосфера праздника – всё-таки День города у нас. Поздравляем всех! И на свежем воздухе с погодой повезло. Помимо того, что здесь идёт, шопер разрисовывают в соседней палатке, идёт толстовочка, можно граффити нарисовать, тоже можно с собой забрать. Они сейчас сушатся. Мы уже эту прошли процедуру и ещё дальше пойдём изучать», – отметили ведущие мастер-классов.

Было чем заняться на фестивале и любителям активного образа жизни: можно было заглянуть на площадки «Пляжные игры» или «Спорт». На первой играли во фрисби, бадминтон, волейбол.

Не обошлось на фестивале и без «Маркета молодых» – здесь зона предпринимателей, презентующих продукцию Псковской области: украшения, сувениры.

Фестиваль «Псков молодой» стал частью праздничных гуляний, посвящённых 1122-летию со дня первого упоминания города в летописи.