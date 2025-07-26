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Общество

До +28 градусов ожидается в Псковской области 27 июля

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 27 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Ночью местами, днём в большинстве районов прогнозируются кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Днём в отдельных районах грозы. Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, при грозах местами порывистый.

Температура воздуха по области ночью составит от +13 до +18 градусов, днём – от +23 до +28.

Атмосферное давление будет низким.

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