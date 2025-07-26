Бесплатные тренировки на открытом воздухе прошли в Пскове сегодня

11:26, 26 июля 2025, ПАИ

Бесплатные тренировки прошли на трёх открытых площадках в Пскове сегодня, 26 июля. Видео утренних занятий прислали организаторы.

Напомним, что летом в Пскове тренировки проходят в Финском парке на поляне напротив Гремячей башни, в сквере Пограничников на улице Труда, а также на «Умной площадке» на улице Никольской в парке 300-летия прокуратуры. Занятия на свежем воздухе организованы в рамках проекта «Спортивный Псков».



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы







О старте проекта «Спортивный Псков» объявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В рамках проекта каждую субботу в 10:00 квалифицированные тренеры будут проводить бесплатные занятия физкультурой и спортом. Актуальная информация о занятиях, а также об их отмене в случае неблагоприятных погодных условий будет размещаться на сайте ПАИ в этом разделе.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое есть в нашем телеграм-канале «ПАИ. Спортинформ».