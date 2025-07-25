Сайт профориентационного проекта «Билет в будущее» обновится к новому учебному году

18:16, 25 июля 2025, ПАИ

Цифровым сердцем главного проекта страны в области школьной профориентации «Билет в будущее», который реализуют совместно Минпросвещения России и Фонд гуманитарных проектов, является портал «Билет в будущее». За пять лет развития ресурс претерпел значительные изменения, пройдя путь от сайта проекта до портала единой модели профориентации, но в грядущем учебном году онлайн-ресурс ждут заметные перемены. Об этом ПАИ сообщили представители проекта «Билет в будущее».

Разработчики портала и оператор проекта ежегодно анализируют обратную связь от пользователей платформы. В этом году основной упор сделан на удобство навигации на ресурсе. Для этого разработчики изменили карты маршрутов по сайту, дизайн и размещение ключевых элементов.

Чтобы сайт стал более доступным для восприятия, переписаны заголовки, описания информационных блоков главной и тематических страниц, обновлён контент, рассказывающий об основных направлениях единой модели профориентации.

Отдельного внимания заслуживает новый раздел страницы единой модели профориентации с историей развития профориентации в России с 2018 года.

«История проекта «Билет в будущее» – это всегда вдохновляющий пример, поэтому для тех, кто знакомится впервые со школьной профориентацией, важно показать, что он создавался и развивается на стыке идей Фонда гуманитарных проектов и задач Министерства просвещения Российской Федерации по выявлению и развитию талантов и способностей детей и молодёжи, созданию условий для профессиональной самореализации юных граждан. Мы хотим донести возможности единой модели профориентации до каждой российской семьи, сотрудничество государства и реального сектора экономики в области подготовки кадров – основание для доверия. Самое важное – помочь школьнику исследовать свои интересы и склонности, помочь сделать правильный выбор профессионального пути для того, чтобы стать счастливым – самореализоваться, заниматься созидательным трудом, быть востребованным и уверенным в завтрашнем дне», – отмечают представители проекта «Билет в будущее».

В 2025 году портал ждут и другие изменения, которые коснутся работы с партнёрами, повышения безопасности и усиления серверных ёмкостей в связи с ежегодным приростом участников.

«По охвату аудиторий (а это больше 6,5 миллиона активных пользователей и 150 миллионов просмотров за год), а также по присутствию во всех регионах России ресурс bvbinfo.ru можно смело назвать и цифровым ядром единой модели профоориентации и по сути самой быстроразвивающейся русскоязычной профориентационной площадкой, где коммуникации пользователя нацелены на реальную пользу, каждый получает свой профессиональный профиль, есть зримые перспективы развития и даже находится место для юмора», – подчеркнули представители проекта.

Отметим, с 2025 года проект «Билет в будущее» реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» президентского национального проекта «Молодёжь и дети». С 1 сентября 2023 года во всех общеобразовательных организациях страны внедрена единая модель профориентации школьников 6–11-х классов.