Новый ФАП возводят в деревне Исса Пушкиногорского округа

18:21, 25 июля 2025, ПАИ

Новый фельдшерско-акушерский пункт возводится в деревне Исса Пушкиногорского округа по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом глава муниципалитета Оксана Филиппова сообщила в своём телеграм-канале.

«Скоро в Иссе появится такой же ФАП, как и в деревнях Поляне, Блажи, селе Велье. Здание смонтировано, в настоящее время идут внутренние отделочные работы», – отметила Оксана Филиппова.

После завершения работ у жителей Иссы появится возможность посещать современное, оборудованное медицинское учреждение, а у фельдшера ФАПа Елены Фёдоровой будет всё необходимое для комфортной работы, добавила глава муниципалитета.