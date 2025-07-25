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Общество

Новый ФАП возводят в деревне Исса Пушкиногорского округа

Новый фельдшерско-акушерский пункт возводится в деревне Исса Пушкиногорского округа по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом глава муниципалитета Оксана Филиппова сообщила в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Оксаны Филипповой

«Скоро в Иссе появится такой же ФАП, как и в деревнях Поляне, Блажи, селе Велье. Здание смонтировано, в настоящее время идут внутренние отделочные работы», – отметила Оксана Филиппова.

После завершения работ у жителей Иссы появится возможность посещать современное, оборудованное медицинское учреждение, а у фельдшера ФАПа Елены Фёдоровой будет всё необходимое для комфортной работы, добавила глава муниципалитета.

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