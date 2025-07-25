Опубликована программа мероприятий ко Дню освобождения Изборска от немецко-фашистских захватчиков

19:01, 25 июля 2025, ПАИ

Изборск отпразднует 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков 30 июля, сообщили в Государственном музее-заповеднике «Изборск».

К этой памятной дате для гостей и жителей Изборска запланирована программа, которая познакомит с историей и традициями древнего города.

Так, будет работать выставка «Победители», посвящённая 80-летию Победы и памяти изборян: все желающие смогут узнать больше о подвигах героев Великой Отечественной войны и вкладе изборян в Великую Победу.

Интерактивная площадка «О доблести, о мужестве, о славе» – возможность пройти по маршрутам князя Александра Невского. Гостей также приглашают поиграть в русские народные игры для детей и взрослых в рамках программы «Богатырская сила». Прогуляться по Изборской крепости можно, поучаствов в экскурсии «Щит земли Русской».

А создать картину, вдохновлённую работами народного художника СССР, лауреата Государственной премии СССР, академика Российской академии художеств Петра Оссовского можно, придя на художественный мастер-класс «Гений места».