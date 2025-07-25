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Общество

О случае клещевого энцефалита рассказали в Псковской инфекционной больнице

51-летнего мужчину укусил клещ в Гдовском районе 17 июня. Пострадавший вытащил клеща самостоятельно, однако не доставил его в лабораторию для исследования. Ключевой фактор развития заболевания в данном случае – отсутствие у пациента вакцинации против клещевого вирусного энцефалита, заявили в Псковской областной инфекционной больнице.

Фото: Псковская областная инфекционная больница

На следующий день после укуса, 18 июня, пациент обратился в приёмное отделение инфекционной больницы, где ему назначили амбулаторное лечение. На 10-й день после укуса по рекомендации врача он сдал кровь на антитела к клещевым инфекциям. Результат показал наличие антител к клещевому вирусному энцефалиту.

4 июля пациент был госпитализирован в инфекционное отделение с жалобами на общую слабость, боль в суставах и мышцах. В стационаре он находился под наблюдением врачей и получал соответствующую терапию.

21 июля проведён повторный клинический и биохимический анализ крови. Результат на вирус клещевого энцефалита – отрицательный.

Пациент выписан из больницы 23 июля в стабильном, удовлетворительном состоянии. Ему назначено лечение согласно утверждённым стандартам оказания медицинской помощи и даны рекомендации по профилактике.

Врачи-инфекционисты напоминают: сезон клещевой активности продолжается. При посещении лесов, парков и дачных участков необходимо соблюдать меры предосторожности – использовать репелленты, носить закрытую одежду и проводить осмотры после прогулок. В случае укуса клеща следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

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