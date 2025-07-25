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Общество

Пятое место в мировом рейтинге производителей пива заняла Россия

Россия заняла пятое место в мировом рейтинге производителей пива, опередив Германию. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на отчёт немецкой компании, занимающейся выращиванием хмеля.

В публикации говорится, что хотя в прошлом году объёмы производства пива в России несколько снизились, в целом производство значительно выросло.

По данным издания, в 2022 году производство пива в России увеличилось на 9 % и составило 9,1 миллиарда литров. В то же время в Германии этот показатель снизился на 1 % и составил 8,4 миллиарда литров.

Таким образом, Германия утратила титул чемпиона Европы по производству пива, который она удерживала с 2013 года. На данный момент лидером по производству пива является Китай, а США занимают второе место.

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