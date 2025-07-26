IV международный турнир по мини-футболу проходит в Пыталово

20:51, 26 июля 2025, ПАИ

IV открытый международный турнир по мини-футболу среди юношей «Золотая подкова 2025 года» проходит в Пыталово в рамках Дня города. В нём принимают участие команды из Псковской области и Белоруссии, пишет газета «Наша жизнь».

Перед стартом турнира прозвучали гимны двух стран, после чего представители районов поприветствовали футболистов и гостей округа. В этом году в турнире соревнуются четыре команды – Пыталовского округа, Острова, Писковичей и Чашникского района Белоруссии.

С напутственным словом выступила глава Пыталовского округа Вера Кондратьева. Она пожелала ребятам обойтись без травм и получить хорошее настроение от игры. От лица Чашникского района выступил председатель районного Совета депутатов Александр Косов. Он пожелал футбольным командам удачи и пусть победит сильнейший.

Торжественное открытие завершилось выступлением артистов местной самодеятельности района и вручением караваев каждой команде. Всего пройдёт шесть игр, победители будут награждены дипломами, медалями и кубком.