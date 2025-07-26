Женщину на жёлтом велосипеде разыскивают в Псковской области
46-летнюю Марию Спиридонову разыскивают в Стругокрасненском округе. Об этом ПАИ сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по региону.
26 июля она ушла из деревни Залазы в лес и не вернулась. С собой у пропавшей был жёлтый велосипед и синий рюкзак.
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