Женщину на жёлтом велосипеде разыскивают в Псковской области

22:51, 26 июля 2025, ПАИ

46-летнюю Марию Спиридонову разыскивают в Стругокрасненском округе. Об этом ПАИ сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по региону.

26 июля она ушла из деревни Залазы в лес и не вернулась. С собой у пропавшей был жёлтый велосипед и синий рюкзак.

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