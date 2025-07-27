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Общество

Чрезвычайных ситуаций при проведении Дня города в Пскове не зафиксировано – МЧС

Личный состав псковского гарнизона МЧС России обеспечил безопасность при проведении Дня города. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Сотрудники МЧС были задействованы для обеспечения порядка во время концертной программы, собравшей тысячи жителей и гостей города. В ведомстве отметили, что во время несения дежурства никаких чрезвычайных ситуаций зафиксировано не было.

Фоторепортаж с празднования Дня города можно посмотреть здесь.

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