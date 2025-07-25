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Экономика

Рынок труда может потерять до 1,2 млн пенсионеров к 2026 году

От 500 тыс. до 1,2 млн работающих пенсионеров могут покинуть рынок труда к середине 2026 года. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на профессора кафедры психологии и развития человеческого капитара Финансового университета при Правительстве РФ Александра Сафонова.

По его словам, такой сценарий возможен, если сохранится текущая тенденция сокращения продолжительности трудовой деятельности после выхода на пенсию. Эксперт сослался на данные Росстата, согласно которым в 2024 году средний срок работы после назначения пенсии по старости составлял 2,2 года.

Сафонов отметил, что точные масштабы оттока будут зависеть от реакции рынка труда и работодателей на сложившуюся ситуацию. Речь идёт преимущественно о гражданах, вышедших на пенсию в 2022 году.

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