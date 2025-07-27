Киноновинки: что смотреть с 28 июля по 3 августа

23:36, 27 июля 2025, ПАИ

Свежая подборка киноновинок уже на пороге, и эта неделя обещает быть особенно яркой для всех ценителей большого и малого экрана. Каждая история – возможность погрузиться в новый мир и открыть для себя что-то совершенно особенное. Псковское агентство информации расскажет, что смотреть на следующей неделе.

Проникновенная история о семнадцатилетней Сэм, которая отправляется в трёхдневный поход по живописным горам Катскилл вместе с отцом и его другом. То, что должно было стать семейным приключением, превращается в путь к самопознанию и взрослению. «Хорошенькая» в кино с 31 июля.

Миша с 12-летней дочерью Машей отправляются в уединённый деревенский дом. Деревенский быт оказывается совсем не по душе юной Маше, которая скучает по городской жизни. Но всё меняется в один волшебный момент, когда её папа, встретившись с диким медведем в лесу, сам превращается в зверя. Теперь Маше предстоит проявить всё своё мужество и смекалку, чтобы спасти отца от коварного браконьера и найти способ вернуть ему человеческий облик. «Мой папа – медведь» в кино с 31 июля.

Школа отношений «Эгоисты» становится ареной противостояния двух личностей. С одной стороны – амбициозная карьеристка и практикующий психолог Елена Островская, свято верящая в академические методы работы. С другой – харизматичный авантюрист Джамал, чей главный инструмент – природный дар обольщения и умение играть по своим правилам. Ради повышения по работе им предстоит выяснить, чьи методы работают лучше. Сериал «Циники» на платформе Okko с 28 июля.

Талантливый хирург Сергей оказывается втянут в паутину лжи и предательства. Обвинённый в убийстве журналистки и связанный с чёрным рынком органов, он решается на побег из тюрьмы. Его цель – найти тех, кто его подставил. Случайная встреча с Юлей становится поворотным моментом, когда судьба одного человека может изменить всё. Сериал «Хирург» на платформе «Иви» с 31 июля.

Семейная сага о трёх сёстрах, чьи мечты о переезде в столицу сталкиваются с неожиданными переменами в жизни их матери. Их мать Татьяна, успешная бизнес-леди, владеющая собственным ювелирным бизнесом, неожиданно для всех возвращается из отпуска с молодым массажистом Никитой, который младше её на 20 лет. Сериал «Три сестры» на платформе Kion с 1 августа.