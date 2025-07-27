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Общество

В Псковском районе отметили 696-летие деревни Черёха

Торжественные мероприятия по случаю 696-летия деревни Черёха прошли в Псковском районе с участием местных жителей, представителей администрации, ветеранов и военнослужащих 104-го десантно-штурмового полка. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова.

  • В Псковском районе отметили 696-летие деревни Черёха
    Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой
  • В Псковском районе отметили 696-летие деревни Черёха
    Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой
  • В Псковском районе отметили 696-летие деревни Черёха
    Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой
  • В Псковском районе отметили 696-летие деревни Черёха
    Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой
  • В Псковском районе отметили 696-летие деревни Черёха
    Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой
  • В Псковском районе отметили 696-летие деревни Черёха
    Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой
  • В Псковском районе отметили 696-летие деревни Черёха
    Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой
  • В Псковском районе отметили 696-летие деревни Черёха
    Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой
  • В Псковском районе отметили 696-летие деревни Черёха
    Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой

В рамках праздничной программы состоялись концертные выступления коллективов Псковского районного центра культуры, а также показательные выступления воинов-десантников. Фёдорова отметила активную гражданскую позицию жителей, их участие в благоустройстве территории, взаимодействие с воинским соединением и помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

Во время праздника глава района вместе с депутатом сельского поселения Николаем Сидоровым осмотрела местный фельдшерско-акушерский пункт, спортивные площадки и обсудила деятельность территориального общественного самоуправления.

«Сердечно поздравляю жителей Черёхи с праздником. Желаю мирного неба, благополучия и доброго здоровья вам и вашим близким», – подчеркнула Фёдорова.

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