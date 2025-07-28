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«Два тайма под нашим контролем»: главный тренер «Луки-Энергии» подвёл итоги матча с «Коломной»

Итоги выездной встречи против «Коломны» во Второй лиге «Б», которая завершилась вничью со счётом 0:0, подвёл главный тренер великолукского коллектива Сергей Осадчук на послематчевой пресс-конференции.

Сергей Осадчук. Фото: Елена Костюкович

«Хочу поблагодарить ребят. Знали, как будем играть. Готовились к этому. Парни полностью выполнили установку. Не хватило реализации. Предупреждали ребят, что «Коломна» неплохо обороняется в нижнем блоке. Дома мало пропускают. Здесь для нас стояла сложная задача – вскрывать низкий блок. Мы не всегда играем в таком ключе, но два абсолютно одинаковых тайма полностью под нашим контролем. Опасались стандартов соперника, где нужно было сыграть внимательно. Создали шесть-семь хороших эпизодов, но где-то не хватило мастерства, поэтому – 0:0», – сказал Сергей Осадчук.

После ничьи великолучане занимают девятое место в турнирной таблице. Этот матч стал первым после месячного летнего перерыва. Следующую игру на этом турнире «Луки-Энергия» проведёт 2 августа в гостях против «Твери», которая идёт четвёртой в таблице.

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