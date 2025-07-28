Около миллиона рублей лишились псковичи из-за мошенников

11:56, 28 июля 2025, ПАИ

Около миллиона рублей выманили мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Опочки, Псковского и Локнянского районов звонили неизвестные и под предлогами якобы необходимости перевода денег на «безопасные счета», а также предотвращения несанкционированного оформления кредитов ввели своих собеседников в заблуждение. Кроме того, мошенники взломали аккаунт одной из гражданок и от её имени направили знакомой женщины просьбу одолжить денег.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбуждённых уголовных дел, уточнили в пресс-службе.