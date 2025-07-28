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Происшествия

Автомобиль протаранил опору освещения и вылетел в кювет в Псковском районе

Автомобиль вылетел в кювет на 41-м километре дороги Псков – Гдов около деревни Серёдка, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Автомобиль протаранил опору освещения и вылетел в кювет в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль протаранил опору освещения и вылетел в кювет в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль протаранил опору освещения и вылетел в кювет в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

28-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением, из-за чего автомобиль столкнулся с опорой освещения и вылетел в кювет.

Мужчина оказался зажат в автомобиле. Спасатели с применением гидравлического инструмента освободили пострадавшего. Бригада медицины катастроф госпитализировала его с тяжёлыми травмами.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливающие обстоятельства ДТП.

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Автомобиль протаранил опору освещения и вылетел в кювет в Псковском районе
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