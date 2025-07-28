Автомобиль протаранил опору освещения и вылетел в кювет в Псковском районе

13:49, 28 июля 2025, ПАИ

Автомобиль вылетел в кювет на 41-м километре дороги Псков – Гдов около деревни Серёдка, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

28-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением, из-за чего автомобиль столкнулся с опорой освещения и вылетел в кювет.

Мужчина оказался зажат в автомобиле. Спасатели с применением гидравлического инструмента освободили пострадавшего. Бригада медицины катастроф госпитализировала его с тяжёлыми травмами.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливающие обстоятельства ДТП.