Смертельное ДТП произошло в Великолукском районе
Дорожно-транспортное происшествие произошло около деревни Михальки Великолукского района 28 июля. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Авария произошла из-за сложных погодных условий. По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Duster, мужчина 1969 года рождения, не справился с управлением.
В результате его машина наехала на автомобиль Renault Logan, который совершал поворот. После этого она столкнулась с грузовиком МАЗ и опрокинулась в кювет.
Водитель автомобиля Renault Duster погиб от полученных травм.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственная группа и бригада медицинских работников. Спасатели ПСО произвели деблокировку погибшего. Обстоятельства происшествия уточняются.