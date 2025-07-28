Смертельное ДТП произошло в Великолукском районе

16:00, 28 июля 2025, ПАИ

Дорожно-транспортное происшествие произошло около деревни Михальки Великолукского района 28 июля. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Авария произошла из-за сложных погодных условий. По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Duster, мужчина 1969 года рождения, не справился с управлением.

В результате его машина наехала на автомобиль Renault Logan, который совершал поворот. После этого она столкнулась с грузовиком МАЗ и опрокинулась в кювет.

Водитель автомобиля Renault Duster погиб от полученных травм.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственная группа и бригада медицинских работников. Спасатели ПСО произвели деблокировку погибшего. Обстоятельства происшествия уточняются.