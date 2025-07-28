Должницу из Пушкиногорского района сняли с рейсового автобуса, следовавшего в Эстонию

19:05, 28 июля 2025, ПАИ

29-летняя жительница Пушкиногорского района не смогла пересечь границу России из-за имеющейся задолженности и установленного ограничения на выезд. Пассажирку автобуса, следовавшего в Эстонию, сняли с рейса сотрудники погранпункта в Псковской области, сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отношении жительницы Пушкиногорского района находилось пять исполнительных производств о взыскании задолженности по налоговым платежам и коммунальным платежам на общую сумму 33 тысячи 500 рублей. Гражданка была уведомлена о возбуждении исполнительных производств, однако в отведённый законом срок взыскатель не получил требуемую сумму. Тогда судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 32 тысяч рублей и об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации.

«Произошедшая ситуация побудило должницу обратиться в отделение судебных приставов. В ходе личного приёма реа оплатила всю сумму задолженности и получила долгожданное разрешение на выезд. Теперь она сможет продолжить поездку, но уже с чистым финансовым «досье». После поступления денежных средств на депозитный счёт структурного подразделения исполнительное производство завершится фактическим исполнением», – рассказали в пресс-службе УФССП.