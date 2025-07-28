Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Должницу из Пушкиногорского района сняли с рейсового автобуса, следовавшего в Эстонию

29-летняя жительница Пушкиногорского района не смогла пересечь границу России из-за имеющейся задолженности и установленного ограничения на выезд. Пассажирку автобуса, следовавшего в Эстонию, сняли с рейса сотрудники погранпункта в Псковской области, сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отношении жительницы Пушкиногорского района находилось пять исполнительных производств о взыскании задолженности по налоговым платежам и коммунальным платежам на общую сумму 33 тысячи 500 рублей. Гражданка была уведомлена о возбуждении исполнительных производств, однако в отведённый законом срок взыскатель не получил требуемую сумму. Тогда судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 32 тысяч рублей и об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации.

«Произошедшая ситуация побудило должницу обратиться в отделение судебных приставов. В ходе личного приёма реа оплатила всю сумму задолженности и получила долгожданное разрешение на выезд. Теперь она сможет продолжить поездку, но уже с чистым финансовым «досье». После поступления денежных средств на депозитный счёт структурного подразделения исполнительное производство завершится фактическим исполнением», – рассказали в пресс-службе УФССП.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 июля 2025

Фасад Стефановской церкви в Пскове обрабатывают камнеукрепителем
28 июля 2025

Псковичу вручили благодарственное письмо областного правительства за помощь ВС РФ
28 июля 2025

Итоги деятельности за первое полугодие подвели в псковском УФСИН
28 июля 2025

Пять новых контейнерных площадок оборудовали на улицах Пскова
28 июля 2025

Михаил Ведерников отметил успех Виктории Петроченко на чемпионате мира по тхэквондо
28 июля 2025

Наталья Мельникова: Объекты культурного наследия – это наше достояние, которое требует бережного отношения
28 июля 2025

В Пскове прошла операция «Пешеход, пешеходный переход»
28 июля 2025

Артур Акавов стал гостем программы «Бизнес-ланч». Главное

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...