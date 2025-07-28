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Митрополит Матфей принял участие в богослужении в храме «Нового Херсонеса»

Митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие в праздничном ночном богослужении, которое прошло в храме-парке во имя Святой Троицы музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» Крымской митрополии 28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и празднование 1037-летия Крещения Руси. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Станислава Ефимова

Богослужение возглавил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Его высокопреосвященству также сослужили митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий, епископ Кузнецкий и Никольский Назарий, епископ Бердянский и Приморский Пётр, архипастыри и духовенство Крымской митрополии и гости праздника в священном сане.

Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением диакона Александра Амерханова. В мероприятии приняли участие губернатор города Севастополя Михаил Развожаев, представители федеральных и региональных властей, военнослужащие, меценаты-благотворители, учителя и учащиеся Таврической духовной семинарии, паломники, многочисленная православная молодёжь.

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