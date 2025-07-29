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Общество

Ни одного пожара не произошло в Псковской области за сутки

Ни одного пожара не произошло в Псковской области 28 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В ведомстве напомнили, что перед тем, как покинуть дом или квартиру, необходимо проверить газ и электричество, соблюдать правила обращению с печью, а также следить за детьми.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить жизнь и здоровье, подчеркнули специалисты.

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