Более 750 тысяч рублей лишились псковичи из-за мошенников
Более 750 тысяч рублей лишились пятеро жителей Пскова из-за действий мошенников на прошлой неделе, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.
Так, пожилая жительница Пскова перевела свои сбережения в размере 200 тысяч рублей неизвестному, который представился сотрудником Роскомнадзора, утверждая, что переводит деньги на «безопасный счёт».
Кроме того, 20-летняя жительница города также стала жертвой мошенников и перевела 95 тысяч рублей неустановленному лицу, представившемуся сотрудником Банка России.
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