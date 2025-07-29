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Происшествия

Более 750 тысяч рублей лишились псковичи из-за мошенников

Более 750 тысяч рублей лишились пятеро жителей Пскова из-за действий мошенников на прошлой неделе, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Фото: ПАИ

Так, пожилая жительница Пскова перевела свои сбережения в размере 200 тысяч рублей неизвестному, который представился сотрудником Роскомнадзора, утверждая, что переводит деньги на «безопасный счёт».

Кроме того, 20-летняя жительница города также стала жертвой мошенников и перевела 95 тысяч рублей неустановленному лицу, представившемуся сотрудником Банка России.

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