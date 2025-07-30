Великолучанин участвует в Кубке России по стрельбе из лука

10:22, 30 июля 2025, ПАИ

Великолучанин Сергей Кузнецов принимает участие в Кубке России по стрельбе из лука, который проходит в Тыве, сообщает корреспондент ПАИ.

В турнире участвуют около 150 сильнейших спортсменов страны из 14 регионов России.

Кузнецов соревнуется в блочном луке, где за победу борются 27 спортсменов. Квалификационный раунд великолучанин завершил на 20-м месте. В 1/16 финала он встретится с Иваном Федотовым из Москвы.

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