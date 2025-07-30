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Происшествия

Более 500 тысяч рублей лишились псковичи из-за мошенников

Более 500 тысяч рублей выманили мошенники у нескольких жителей Пскова и Великих Лук, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: ПАИ

По версии следствия, гражданам звонили неизвестные и представлялись сотрудниками различных организаций. Под предлогом якобы необходимости предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов и перевода сбережений на «безопасные счета» злоумышленники завладели деньгами собеседников.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбуждённых уголовных дел, уточнили в пресс-службе.

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