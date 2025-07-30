Псковские приставы заставили москвича оплатить более 600 тысяч рублей задолженности

14:31, 30 июля 2025, ПАИ

Псковские судебные приставы вынудили должника оплатить более 600 тысяч рублей, арестовав его телефон, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Мужчина потребовал компенсацию за повреждение своего мотоцикла Honda Hornet в аварии. При этом виновником ДТП стал 56-летний москвич, который управлял автомобилем Kia Rio и при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мотоциклу. Кроме того, на момент ДТП страховой полис водителя Kia был недействителен.

Согласно экспертизе, ущерб мотоциклу составил 614 100 рублей. Помимо этого, мотоциклист заплатил за эту экспертизу 15 тысяч рублей. Суд постановил взыскать с виновника ДТП всю сумму ущерба, а также расходы на экспертизу и госпошлину.

Истец предъявил исполнительный лист в отделение судебных приставов Стругокрасненского и Плюсского районов. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили о негативных последствиях игнорирования решения суда. Однако в отведённый срок компенсацию москвич не выплатил. Погасить долг его не вынудили ни арест счетов, ни запрет на регистрационные действия с его имуществом. Тогда судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 45 тысяч рублей.

Должник пришёл на приём в отделение судебных приставов, где у него арестовали и изъяли смартфон. Понимая, что без телефона не обойтись, мужчина сразу же на приёме погасил всю сумму задолженности. Только после этой меры принудительного исполнения на депозитный счёт ведомства поступили деньги. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, уточнили в пресс-службе.