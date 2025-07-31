Новый фельдшер начал работу в Невеле

16:13, 31 июля 2025, ПАИ

Новый фельдшер Анастасия Титова приступила к работе в Невеле, сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области.

Специалист окончила летом Смоленский медицинский колледж и вернулась в Невель. С понедельника она начала свою работу в Невельской межрайонной больнице в качестве фельдшера кабинета неотложной помощи.

«Её профессионализм и желание помогать людям обязательно принесут пользу и тепло в сердца многих пациентов. Мы уверены, что Анастасия станет ценным членом медицинской команды и будет достойно представлять медицинскую профессию на благо жителей Невельского муниципалитета. Желаем ей удачи и успехов в её новой роли!» – отметили в региональном министерстве здравоохранения.