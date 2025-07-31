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Всероссийский проект по поддержке участников СВО стартует в Пскове

Всероссийский проект «Время жить», направленный на помощь участникам специальной военной операции, в ближайшие дни начнёт работу в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

  • Всероссийский проект по поддержке участников СВО стартует в Пскове
    Фото: Руководитель платформы Добро.рф, председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель совета ассоциации волонтерских центров и соорганизатора общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Артёма Метелева
  • Всероссийский проект по поддержке участников СВО стартует в Пскове
    Фото: Руководитель платформы Добро.рф, председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель совета ассоциации волонтерских центров и соорганизатора общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Артёма Метелева
  • Всероссийский проект по поддержке участников СВО стартует в Пскове
    Фото: Руководитель платформы Добро.рф, председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель совета ассоциации волонтерских центров и соорганизатора общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Артёма Метелева
  • Всероссийский проект по поддержке участников СВО стартует в Пскове
    Фото: Руководитель платформы Добро.рф, председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель совета ассоциации волонтерских центров и соорганизатора общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Артёма Метелева
  • Всероссийский проект по поддержке участников СВО стартует в Пскове
    Фото: Руководитель платформы Добро.рф, председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель совета ассоциации волонтерских центров и соорганизатора общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Артёма Метелева

Проект предоставит волонтёрам возможность оказывать поддержку бойцам в военных госпиталях. Инициатива, которая уже реализуется в Санкт-Петербурге, вскоре будет запущена также в Нижнем Новгороде, Волгограде, Ульяновске, Хабаровске и Владивостоке.

По словам организаторов, проект был создан после встречи председателя комитета Госдумы по молодёжной политике, руководителя платформы «Добро.рф» Артёма Метелева с псковским ветераном СВО Камилем Ижболдиным, который прошёл реабилитацию после ранения. Как отметил Ижболдин, на этапе восстановления бойцам особенно важны внимание и поддержка.

Метелев подчеркнул, что проект направлен на возвращение бойцов к полноценной жизни, оказание всесторонней помощи и демонстрацию того, что своих не бросают. Волонтёры будут помогать в уходе за ранеными, организации досуга и сборе финансовой помощи. Проект также предусматривает консультации по мерам государственной поддержки, психологическую и юридическую помощь, а также общение с теми, кто уже завершил реабилитацию.

«Время жить» реализуется экосистемой «Добро.рф» совместно с Ассоциацией ветеранов СВО, Всероссийскими общественными движениями «Волонтёры-медики» и «Волонтёры культуры» при поддержке Минобороны России в рамках Года защитника Отечества.

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