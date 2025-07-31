Михаил Ведерников вручил орден Дружбы протоиерею Олегу Тэору
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил орден Дружбы помощнику командира по работе с верующими военнослужащими 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии, почётному настоятелю храма Александра Невского города Пскова протоиерею Олегу Тэору сегодня, 31 июля, передаёт корреспондент ПАИ.
«Дорогой отец Олег, для меня большая честь вручить вам государственную награду по поручению нашего президента. Владимир Путин отметил ваше многолетнее служение Господу, помощь военным, и все псковичи про это тоже знают. Вы были с бойцами на сложных территориях, в горячих точках – в Чечне, Югославии, Сирии, и, конечно же, все к вам относятся с огромным уважением. Я хочу вам пожелать здоровья, помощи Божией, чтобы все задуманное получалось», – подчеркнул Михаил Ведерников.
«Я благодарю губернатора за его внимание. Эта награда не только моя, но и всех псковичей. Храни вас Бог. Да поможет Господь всем нам», – отметил протоиерей Олег Тэор и вручил главе региона ответные памятные подарки – икону и книгу.
Отметим, что протоиерей Олег Тэор является священником 56 лет. За время службы он побывал во многих горячих точках, оказывая духовную поддержку воинам во время первой и второй чеченских кампаний, в Югославии, в Сирии. Отец Олег Тэор также командировался с духовно-просветительской и патриотической миссией в Сербию и Китай.
За годы священнического служения протоиерею Олегу Тэору удалось восстановить воинский храм Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского города Пскова, построенный в 1908 году как войсковой храм Омского полка. В нём протоиерей Олег Тэор являлся настоятелем более 30 лет (1991–2024 годы). В 2024 году отцу Олегу Тэору присвоен статус почётного настоятеля храма.
Под руководством и при непосредственном участии протоиерея Олега Тэора в 1993 году был восстановлен храм Святителя Климента Римского и Петра Александрийского на Ольгинской набережной Пскова.
Усилиями отца Олега Тэора начали восстанавливаться исторический комплекс древнего Пантелеймоновского монастыря на улице Советской Армии, 117, «Казарма Омского полка» 1893–1894 годов на улице Мирной, 9 и с 1999 года храм пророка Илии в посёлке Выбуты, на родине святой равноапостольной княгини Ольги, в котором священник был настоятелем по 2019 год.
В 2002 году был назначен руководителем отдела Псковской епархии по взаимодействию с Вооруженными силами РФ.
В 2013 году по решению министра обороны РФ протоиерей Олег Тэор стал помощником командира по работе с верующими военнослужащими 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.
Протоиерей Олег Тэор ведёт работу по восстановлению истории Псковского края. Издаются и бесплатно распространяются печатные издания воинского храма Александра Невского. При храме Александра Невского усилиями отца Олега Тэора собрана и действует обширная библиотека, работает музей боевой славы героев-воинов, музей церковной утвари, икон и народных промыслов.
Благодаря протоиерею Олегу Тэору в храме Александра Невского были установлены позолоченные доски, на которых вписаны имена погибших воинов 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии в честь памяти их подвига в Чечне.
Особое внимание протоиерей Олег Тэор уделяет духовно-патриотической работе с детьми и молодёжью: при храме Александра Невского работает воскресная школа, организуются паломнические поездки, Рождественские праздники, спектакли, лекции и встречи.
За значительный вклад в духовное воспитание защитников Отечества отец Олег Тэор одним из первых российских священников был награждён Георгиевским облачением (особый вид церковного облачения, которое вручается священнослужителям, окормляющим воинов армии и флота, а также внесшим значимый вклад в духовное воспитание военнослужащих).
В 2020 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла за многолетнее усердное служение церкви Христовой протоиерей Олег Тэор был удостоен права ношения второго креста с украшениями.
8 ноября прошлого года Михаил Ведерников вручил протоиерею Олегу Тэору медаль «За заслуги перед Псковской областью», приурочив награждение к 80-летию протоиерея.
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