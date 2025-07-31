Михаил Ведерников вручил орден Дружбы протоиерею Олегу Тэору

15:08, 31 июля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил орден Дружбы помощнику командира по работе с верующими военнослужащими 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии, почётному настоятелю храма Александра Невского города Пскова протоиерею Олегу Тэору сегодня, 31 июля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











«Дорогой отец Олег, для меня большая честь вручить вам государственную награду по поручению нашего президента. Владимир Путин отметил ваше многолетнее служение Господу, помощь военным, и все псковичи про это тоже знают. Вы были с бойцами на сложных территориях, в горячих точках – в Чечне, Югославии, Сирии, и, конечно же, все к вам относятся с огромным уважением. Я хочу вам пожелать здоровья, помощи Божией, чтобы все задуманное получалось», – подчеркнул Михаил Ведерников.

«Я благодарю губернатора за его внимание. Эта награда не только моя, но и всех псковичей. Храни вас Бог. Да поможет Господь всем нам», – отметил протоиерей Олег Тэор и вручил главе региона ответные памятные подарки – икону и книгу.

Отметим, что протоиерей Олег Тэор является священником 56 лет. За время службы он побывал во многих горячих точках, оказывая духовную поддержку воинам во время первой и второй чеченских кампаний, в Югославии, в Сирии. Отец Олег Тэор также командировался с духовно-просветительской и патриотической миссией в Сербию и Китай.

За годы священнического служения протоиерею Олегу Тэору удалось восстановить воинский храм Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского города Пскова, построенный в 1908 году как войсковой храм Омского полка. В нём протоиерей Олег Тэор являлся настоятелем более 30 лет (1991–2024 годы). В 2024 году отцу Олегу Тэору присвоен статус почётного настоятеля храма.

Под руководством и при непосредственном участии протоиерея Олега Тэора в 1993 году был восстановлен храм Святителя Климента Римского и Петра Александрийского на Ольгинской набережной Пскова.

Усилиями отца Олега Тэора начали восстанавливаться исторический комплекс древнего Пантелеймоновского монастыря на улице Советской Армии, 117, «Казарма Омского полка» 1893–1894 годов на улице Мирной, 9 и с 1999 года храм пророка Илии в посёлке Выбуты, на родине святой равноапостольной княгини Ольги, в котором священник был настоятелем по 2019 год.

В 2002 году был назначен руководителем отдела Псковской епархии по взаимодействию с Вооруженными силами РФ.

В 2013 году по решению министра обороны РФ протоиерей Олег Тэор стал помощником командира по работе с верующими военнослужащими 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

Протоиерей Олег Тэор ведёт работу по восстановлению истории Псковского края. Издаются и бесплатно распространяются печатные издания воинского храма Александра Невского. При храме Александра Невского усилиями отца Олега Тэора собрана и действует обширная библиотека, работает музей боевой славы героев-воинов, музей церковной утвари, икон и народных промыслов.

Благодаря протоиерею Олегу Тэору в храме Александра Невского были установлены позолоченные доски, на которых вписаны имена погибших воинов 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии в честь памяти их подвига в Чечне.

Особое внимание протоиерей Олег Тэор уделяет духовно-патриотической работе с детьми и молодёжью: при храме Александра Невского работает воскресная школа, организуются паломнические поездки, Рождественские праздники, спектакли, лекции и встречи.

За значительный вклад в духовное воспитание защитников Отечества отец Олег Тэор одним из первых российских священников был награждён Георгиевским облачением (особый вид церковного облачения, которое вручается священнослужителям, окормляющим воинов армии и флота, а также внесшим значимый вклад в духовное воспитание военнослужащих).

В 2020 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла за многолетнее усердное служение церкви Христовой протоиерей Олег Тэор был удостоен права ношения второго креста с украшениями.

8 ноября прошлого года Михаил Ведерников вручил протоиерею Олегу Тэору медаль «За заслуги перед Псковской областью», приурочив награждение к 80-летию протоиерея.