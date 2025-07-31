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Общество

Эликсир молодости: как грибы замедляют старение, объяснил эксперт

Как грибы могут замедлить старение, рассказал научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Михаил Болков.

Фото: ПАИ

По его словам, в грибах содержится природный компонент эрготионеин, свойства которого включают антиоксидантную защиту и снижение воспаления.

«Для России грибы – это традиционный продукт и новые исследования относительно пользы предполагают, что эти вещества содержатся в наших грибах типа лисичек, белых, подберёзовиков, опят», – приводит слова эксперта «Газета.Ru».

При этом он напомнил, что грибы усваиваются не полностью и накапливают вредные вещества, если растут рядом с промышленными зонами.

Как отметил Михаил Болков, лучшим способом замедлить старение является сочетание физической активности и сбалансированного питания, в которое входят ягоды и зелень. Он подчеркнул, что значительная часть потенциальных геропротекторов содержится именно в них. «Поэтому кроме грибов важно, чтобы рацион содержал и фрукты с овощами», – заключил эксперт.

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