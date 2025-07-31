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Отец Андрей Вахрушев: Хор духовенства Псковской епархии исполняет только патриотические песни

Хор духовенства Псковской епархии исполняет только патриотические песни, заявил секретарь Псковского епархиального управления, настоятель храма Александра Невского, протоиерей Андрей Вахрушев, пишет газета «Псковская правда».

Фото предоставили в Псковской епархии

Отец Андрей Вахрушев рассказал, что хор не поёт все песни подряд, так как их задача не заключается в простом развлечении публики. Первостепенная миссия – достучаться до юных зрителей и пробудить любовь к Родине.

Священник также заметил, что православная церковь всегда была поющей, пели как духовенство, так и миряне. Так, есть выдающийся хор в Санкт-Петербургской митрополии и другие. Но всё же Андрей Вахрушев подчеркнул, что самое масштабное исполнение закрепилось именно за Псковской епархией.

Ранее сообщалось, что хор духовенства Псковской епархии исполнил песню «День Победы», а также «Поклонимся великим тем годам» на территории мемориала «Мамаев курган» в Волгограде.

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