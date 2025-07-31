Вести с полей: на уровне материковых ям ведутся раскопки в Новосокольническом районе

23:44, 31 июля 2025, ПАИ

В текущем сезоне археологи совместно с волонтёрами работают в раскопе № 4, который расположен в юго-восточной части поселения Горожане в Новоржевском округе. На первом и втором участках работы уже идут на уровне материковых ям, сообщается в группе «Поселение Горожане» в соцсети «ВКонтакте».

Раскоп № 4 пока единственный участок, зафиксированный археологами, где в советское время не проводили распашку. На двух участках работы идут на уровне материковых ям, на третьем участке исследуется 47-й пласт.

«За этими сухаими сведениями стоят 122 квадратных метра, 156 индивидуальных находок, 43 волонтёра из Москвы, Санкт-Петербурга, Дубны, Твери, Тулы, Владимира, Брянска, Пскова, Великих Лук, Новоржева, двухдневный археологический фестиваль «Историческая лаборатория». Скажем честно, находка сезона ещё впереди. Работаем до 15 августа. Следите за новостями!» – говорится в сообщении группы.

Напомним, исследования проходят в формате летней полевой школы на территории деревни Горожане, где с 2016 года ведутся раскопки уникального объекта, связанного с ловатским участком пути из варяг в греки. По оценке экспертов, на территории поселения сохранился мощный культурный слой без следов поздней застройки или разрушений.