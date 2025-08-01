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Инкассаторы России отмечают свой профессиональный праздник

Всероссийский день инкассатора отмечают сегодня, 1 августа. Именно в этот день в 1939 году была создана служба инкассации при Госбанке СССР, пишет calend.ru.

Фото: ПАИ

Необходимость транспортировки и охраны денег и ценностей возникла одновременно с их появлением в конце IX века в Киевской Руси. Главными торговцами и казначеями в древнем Киеве выступали князь и бояре, они обеспечивали охрану торговых караванов силами своих дружин. С тех времён деньги транспортировали либо их владельцы, либо люди, которых специально для этого нанимали и которым доверяли. Когда денег было достаточно много, их сопровождали вооружённые люди, готовые защищать от грабителей. Так, в XVI веке торговые караваны Сурожских купцов сопровождались внушительной охраной и возглавлялись «головным гостем» – представителем богатейшей купеческой прослойки, имевшем особое доверие корпорации гостей.

С возникновением потребности сбора денежной наличности предприятий торговли, других организаций и доставки их в учреждения банков, из общей функции сбора и перевозки денег выделилась её разновидность – инкассация, а вместе с ней возникла и профессия инкассатора. Инкассация (от итальянского incassare – класть в ящик) – сбор и доставка наличных денег, иностранной валюты и других ценностей в операционную кассу банка.

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